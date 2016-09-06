Во время Курбан-байрамы контроль над пунктами резки мяса усилится

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) при министерстве сельского хозяйства издала приказ об усилении ветеринарного контроля в связи с Курбан-байрамы, празднуемым 12-13 сентября.

Как сообщили Report в Госслужбе, приказ издан с целью предотвращения резки жертвенных животных и продаж мяса вне специально отведенных мест и без соблюдения ветеринарно-санитарных норм, а также проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.

Начальникам районных и городских ветеринарных управлений поручен контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы в установленном порядке. С этой целью к местам резки и продаж мяса прикреплены специалисты.