Внереализационные доходы и субсидии в аграрном секторе освобождаются от налога

Со следующего года в Азербайджане планируется освободить от подоходного налога внереализационные доходы физических лиц, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственном секторе, и выплачиваемые им субсидии.

Со следующего года в Азербайджане планируется освободить от подоходного налога внереализационные доходы физических лиц, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственном секторе, и выплачиваемые им субсидии.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках и дополнениях к Налоговому кодексу.

Согласно поправке, от подоходного налога освобождаются внереализационные доходы физических лиц, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, а также субсидии, предоставляемые физическим лицам из государственного бюджета в связи с производством аграрной продукции.

Кроме того, с 1 января 2023 года сроком на один год предлагается освободить от налога внереализационные доходы юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, а также субсидии, предоставляемые юридическим лицам из государственного бюджета в связи с производством аграрной продукции.