Как либерализация рынка лизинга влияет на развитие аграрного сектора в Азербайджане? - ВИДЕО

С января этого года Агентство аграрных кредитов и развития (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана внедрило новые правила льготной продажи сельскохозяйственной техники.

Отныне фермеры могут приобретать необходимое оборудование не только у "Агролизинга", но у любой компании с 40%-ной скидкой и по беспроцентному кредиту сроком на 5 лет. С этой целью была создана Конкурсная комиссия по отбору уполномоченных банков, небанковских кредитных организаций и лизинговых организаций с учетом наличия региональных структур и регионального охвата для использования средств ААКР. Деятельность комиссии включает обеспечение выбора кредитных учреждений, а также определение объема кредитной линии по заключаемым между агентством и уполномоченными кредитными организациями договорам.

Report изучил вопрос о том, как новые правила влияют на деятельность лизинговых компаний, какие лизинговые компании привлечены к продажам сельскохозяйственной техники на льготных условиях, как относятся лизинговые компании и непосредственные пользователи сельхозтехники – фермеры к изменениям в сфере аграрного лизинга.

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию, хотелось бы отметить, что в качестве уполномоченных кредитных организаций агентства на сегодняшний день выбраны NBC Leasing, MK Leasing, PRİOR Leasing и Gunay Leasing. В Gunay Leasing заявили, что компания впоследствии отказалась от статуса уполномоченной кредитной организации. MK Leasing и PRİOR Leasing занимаются только аграрной лизинговой деятельностью.

Гендиректор MK Leasing Эльвин Ёлчуев сообщил Report, что компания создана с целью осуществления деятельности непосредственно в аграрной сфере:

"Наша компания была основана в ноябре прошлого года в целях выдачи сельхозтехники в лизинг. Никакой другой деятельности по лизингу мы не осуществляем. Разрешение действовать в качестве уполномоченной кредитной организации мы получили в конце марта этого года. Первый лизинговый договор с клиентом мы заключили 1 апреля этого года. Число клиентов растет, поэтому мы нанимаем новых сотрудников и открываем новые филиалы в регионах страны. В настоящее время одной из основных целей нашей маркетинговой деятельности является открытие филиалов в регионах, проведение встреч с местным населением, организация мониторингов и информирование населения о новой модели лизинга.

Создание новых лизинговых компаний, ориентированных на аграрный сектор, открыло широкие возможности для фермеров в вопросе покупки желаемой техники. Даже фермеры с небольшими финансовыми возможностями могут легко получить необходимую технику. Наши клиенты полностью довольны нами. Потому что мы выполняем свою работу без задержек, в течение недели. В целом, работа в аграрном секторе продолжается в позитивном русле".

Председатель Ассоциации лизинговых компаний Азербайджана Эльчин Ахмедов отметил, что в стране созданы новые лизинговые компании для привлечения к данному виду деятельности в аграрной сфере: "Реализация новшества в сфере аграрного лизинга началась несколько месяцев назад. В ближайшем будущем мы ожидаем роста общего долгового портфеля лизинговых компаний, а также положительной тенденции на рынке лизинга. Для этого также создаются новые лизинговые компании. Если раньше полномочия были только у ООО "Агролизинг", теперь больше возможностей будет предоставлено частным компаниям".

По словам главного специалиста по лизингу компании ANSAR Leasing Орхана Рагимова, компания обратилась в министерство для включения в список уполномоченных кредитных организаций:

"Мы обратились в Министерство сельского хозяйства в связи с выделением средств на аграрный лизинг. При наличии финансирования компания извлечет максимальную выгоду и добьется положительных результатов. Лизинговые компании в Азербайджане не располагают обширными ресурсами. Поэтому было бы лучше обеспечить государственное финансирование.

Прежде всего, этот шаг усилит контроль лизинговых компаний над финансовыми средствами. Потому что каждая организация будет нести ответственность перед министерством. Лизинговая компания будет стремиться работать с более высокой прибылью и отдавать предпочтение клиентам с положительной репутацией. С другой стороны, объем общего долгового портфеля лизинговых компаний будет удовлетворительным.

В предыдущие периоды мы не выделяли средств на аграрный лизинг, потому что не могли конкурировать с "Агролизингом". Но теперь и для других лизинговых компаний создана возможность выхода на рынок.

В Азербайджане есть определенные структуры, которые продают сельхозтехнику. Лизинговые компании будут предлагать клиенту привлеченные у министерства средства со стандартной маржей, т.е. стоимостью услуг".

Глава операционного департамента MCB Leasing Ровшан Гаджиев рассказал, что они ожидают ответа от Министерства сельского хозяйства: "Наша лизинговая компания работает с 2010 года. Хотя мы обычно предоставляем лизинговые услуги в сфере бизнеса, в различные периоды мы выдавали лизинг клиентам из сферы сельского хозяйства за счет собственных ресурсов. Здесь же речь идет о предоставляемых государством субсидированных кредитах. Так, уполномоченная кредитная организация получает кредит со ставкой 2% годовых, и выдает его клиенту под 7% готовых, то есть с 5%-ной маржей. Правило действует уже несколько месяцев.

Мы также подали заявку на членство в этой комиссии. Насколько я знаю, в комиссию уже вошли несколько лизинговых компаний. В настоящее время мы ожидаем ответа от Министерства сельского хозяйства, чтобы иметь возможность выдавать лизинг на указанных условиях. Сейчас мы не можем делать это за счет собственных ресурсов. Членство в комиссии и широкие возможности выдачи аграрного лизинга, вероятно, окажут положительное влияние на рост числа наших клиентов и объема общего долгового портфеля".

Консультант по связям с общественностью Агентства аграрных кредитов и развития Министерства сельского хозяйства Афет Ягубова рассказала Report, что в комиссию по отбору уполномоченных кредитных организаций поступают регулярные обращения: "Компании-заявители высылают нам свои документы, на основании которых проводится оценка и отбор. Некоторые организации не соответствуют нашим требованиям. Иногда лизинговые компании пытаются направить полученные от нас средства на другие сферы. Это основная причина, по которой они не выбираются в качестве уполномоченной организации. В действительности же нам выгоднее работать с лизинговыми компаниями, чем с банками и другими организациями".

Мил-Муганское бюро Report выяснило отношение занимающихся хлопководством фермеров Имишлинского района к новшествам в аграрном лизинге. По их словам, благодаря государственной поддержке они получили сельхозтехнику на выгодных условиях, что привело к росту интереса к выращиванию хлопка.

Начальник отдела производства хлопка ООО İmişli MKT İstehsalat Kommersiya Дадакишиев Рафиг отметил, что раньше фермерам приходилось ездить в другие районы, чтобы купить оборудование: "Сейчас фермерам стало проще, потому что они могут покупать сельскохозяйственную технику у многих компаний на приемлемых условиях. Фермерам выдается техника в апреле, а плата за нее осуществляется в сентябре-октябре. Это большая поддержка для тех, кто занимается сельским хозяйством".