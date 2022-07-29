Влияние глобальных процессов на продбезопасность Азербайджана

Азербайджан является одной из стран с ограниченными земельными и водными ресурсами, и изменение климата напрямую влияет на них.

Азербайджан является одной из стран с ограниченными земельными и водными ресурсами, и изменение климата напрямую влияет на них.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов в интервью Real TV.

"Одна из причин, порождающих угрозы и вызовы продовольственной безопасности, вызывающих беспокойство во всех странах, связана с изменением климата на глобальном уровне, глобальным потеплением. В конце прошлого года Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) опубликовала доклад под названием "Состояние земельных и водных ресурсов мира - система на пределе". Основная идея этого доклада заключалась в том, что в настоящее время земельные и водные ресурсы находятся на пределе своих возможностей использования для обеспечения населения мира продовольствием. К 2050 году численность населения мира, как ожидается, приблизится к 10 млрд, проблема глобального потепления примет более острую форму, за последние 20 лет в мире вышло из оборота 191 млн га сельскохозяйственных угодий. То есть изменение климата является одним из главных факторов стресса для продовольственной безопасности. Это характерно и для Азербайджана", - сказал министр.

По его словам, основная часть наших посевных угодий (1 млн га) используется для производства зерновых культур: “Половина из них орошаемые, а остальные 50% - богарные земли. Обострение засухи в будущем неизбежно. Международный институт природных ресурсов включил Азербайджан в число 20 стран, подверженных процессам опустынивания до 2040 года. Поэтому правильное использование водных и земельных ресурсов является одним из важнейших факторов”.

Керимов отметил, что все отрасли сельского хозяйства, в том числе зерноводство, поддерживаются государством: “Здесь предоставляются прямые субсидии и техника. Целью недавно подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа “О ряде мер по повышению уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей” является усиление мер поддержки в этой области, предоставление нашим фермерам дополнительных субсидий".

Министр добавил, что рост цен на энергоносители на мировых рынках является одним из факторов, напрямую влияющих на сферу сельского хозяйства: “Это ведет и к снижению доходности фермеров. В некоторых случаях это негативно сказывается на использовании средств производства фермерами, снижается урожайность, а волатильность цен выступает в качестве одного из факторов, негативно влияющих на сельскохозяйственную сферу".