Вице-премьер Турции: поможем в борьбе с ИГ при условии создания в Сирии зоны безопасности

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Успех борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) зависит не только от авиаударов. Такое мнение выразил вице-премьер и официальный представитель правительства Турции Бюлент Арынч по окончании заседания кабинета министров.

"Мы поддерживаем коалицию, в которой участвует более 60 стран. Наша задача - это борьба с терроризмом, радикалами. Они действуют в нашей общей географии и наносят большой вред самому исламу. Да, Турция - часть коалиции, но если коалиция будет действовать, то только авиаударами ей не удастся достичь результатов", - заявил он. Арынч напомнил, что Турция выступает за создание в Сирии зоны безопасности и бесполетной зоны, а также считает, что помимо применения ВВС нужно проводить и наземную операцию против ИГ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Протяженность нашей границы с Сирией - 910 км. Сейчас у нас 1,6 млн. беженцев. Франция, Германия приняли бы столько? Нет. И люди бы погибли под бомбами. Если снова начнется бегство населения из-за бомбежек Алеппо или насилия со стороны ИГ, сколько мы еще сможет принять людей? Поэтому мы и говорим, что без зон безопасности действовать невозможно. Не получилось создать и бесполетную зону", - сказал Арынч. Вице-премьер заявил, что Турция "готова сделать все, что от нее потребуется, в рамках деятельности коалиции, если будет прогресс по этим аспектам", которые волнуют республику.