Ведущий производитель пива в Азербайджане временно приостанавливает производство

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ ООО "Балтика-Баку", которая контролирует 75% пивного рынка Азербайджана, с 1 сентября приостанавливает производство сроком на 2 месяца. Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

По ее словам, в сентябре-октябре "Балтика-Баку" будет осуществлять исключительно продажи готовой продукции. В настоящее время завод продолжает производство.

По оценкам компании, за первое полугодие рынок пива Азербайджана упал ориентировочно на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это было обусловлено девальвацией в два раза национальной валюты, а также кратковременным действием закона о запрете реализации подакцизной продукции за наличный расчет, ставшем причиной резкой приостановки продаж. С другой стороны, отмена дифференциации видов воды по предназначению на сырьевую и техническую и установление стандартной цены в 8 манатов на основе решения, принятого Тарифным Советом АР 16 мая 2016 года, привело к увеличению производственных расходов компании на 420 тыс. манатов.

"В связи с упомянутыми выше обстоятельствами, а также сильным падением продаж в священный месяц Рамазан и неблагоприятными для продаж погодными условиями в первые месяцы лета, на долю которого в среднем приходится около 70% годовых продаж, на данный момент рентабельность компании находится под угрозой. С целью деэскалации текущей кризисной ситуации компанией было принято решение о выходе на вынужденный простой длительностью в два месяца в конце "высокого сезона", в течение которых производство и розлив пива будут остановлены и деятельность компании будет сведена к отгрузкам готовой продукции. В данный период около 80% сотрудников будут отправлены на простой, в течение которого будут получать 2/3 части заработной платы с сохранением социального пакета", - сообщили в компании.

Отметим, что пивоваренный завод "Балтика-Баку" находится в Хырдалане. Производственная мощность завода – 10 млн. декалитров в год. В компании работают 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). В развитие завода инвестировано более 47 млн. манатов, ежегодные налоговые отчисления составляют примерно 20 млн. манатов.