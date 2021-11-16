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Вахид Ахмедов о ценах на производимую в Азербайджане сельхозпродукцию

Вахид Ахмедов о ценах на производимую в Азербайджане сельхозпродукцию В Азербайджане много проблем в сфере сельского хозяйства.
АПК
16 ноября 2021 г. 17:05
Вахид Ахмедов о ценах на производимую в Азербайджане сельхозпродукцию

В Азербайджане много проблем в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, на продовольственную безопасность в госбюджете на следующий год выделено около 1 млрд манатов: «Однако большие объемы импорта продовольствия сказываются и на росте цен».

Депутат также отметил, что цены на производимую в Азербайджане сельскохозяйственную продукцию высоки: "Мы должны решить два вопроса. Один из них заключается в предоставлении кредитов фермерам по низким ставкам, второй – в принятии Кодекса конкуренции".

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Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: "Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları bahadır"

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