Вахид Ахмедов о ценах на производимую в Азербайджане сельхозпродукцию

В Азербайджане много проблем в сфере сельского хозяйства.

В Азербайджане много проблем в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, на продовольственную безопасность в госбюджете на следующий год выделено около 1 млрд манатов: «Однако большие объемы импорта продовольствия сказываются и на росте цен».

Депутат также отметил, что цены на производимую в Азербайджане сельскохозяйственную продукцию высоки: "Мы должны решить два вопроса. Один из них заключается в предоставлении кредитов фермерам по низким ставкам, второй – в принятии Кодекса конкуренции".