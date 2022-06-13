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В Японии фермеры из-за роста цен на пшеницу вместо риса будут выращивать эту культуру

В Японии фермеры из-за роста цен на пшеницу вместо риса будут выращивать эту культуру В Японии в текущем году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно.
АПК
13 июня 2022 г. 12:29
В Японии фермеры из-за роста цен на пшеницу вместо риса будут выращивать эту культуру

В Японии в текущем году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в 37 из 47 префектур Японии заявили о готовности пересмотреть свои приоритеты. Тем более, что около 80% потребности страны в пшенице и 90% в сое обеспечиваются за счет импорта. В последние месяцы эти культуры сильно подорожали на фоне боевых действий России в Украине.

Аналитики подсчитали, что в общей сложности площадь для выращивания риса уменьшится на 35 тыс. гектаров в этих префектурах.

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Версия на английском языке Japanese farmers eye growing wheat instead of rice

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