В восстановлении сельского хозяйства на освобожденных землях может принять участие Беларусь

Состоялось 1-е заседание азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Состоялось 1-е заседание азербайджано-белорусской рабочей группы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В онлайн-совещании с азербайджанской стороны приняли участие сопредседатель рабочей группы, замминистра сельского хозяйства Эльчин Зейналов, с белорусской стороны - сопредседатель рабочей группы, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, представители различных государственных структур обеих стран.

На мероприятии участникам встречи была предоставлена подробная информация о господдержке сельского хозяйства в Азербайджане, реформах в аграрной сфере, внедрении информационной системы электронного сельского хозяйства, электронизации аграрных услуг. На онлайн-совещании состоялся обмен мнениями о перспективах аграрного сектора Азербайджана, приоритетах правительства в данной сфере, а также модернизации отрасли, развитии экспорта и финансовой поддержке сельского хозяйства.

Также были обсуждены текущая ситуация в сельском хозяйстве между Азербайджаном и Беларусью, а также влияние глобальной пандемии на этот сектор. Особой темой обсуждения стало сотрудничество двух стран в сфере сельского хозяйства.

На мероприятии были затронуты вопросы трансфера технологий и реализации совместных пилотных проектов между Азербайджаном и Беларусью в аграрной сфере, увеличения импортно-экспортного оборота сельскохозяйственной продукции, привлечения инвестиций в аграрную сферу в нашей стране, сотрудничества в области растениеводства, семеноводства, животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственного образования, продовольственной безопасности. Также были обсуждены вопросы участия Беларуси в процессе реконструкции и развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. Было подчеркнуто, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения связей в области сельского хозяйства.

Обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества. В рамках заседания был подписан протокол 1-го заседания азербайджано-белорусской рабочей группы между двумя министерствами с целью рассмотрения новых возможностей сотрудничества в области сельского хозяйства и расширения связей.