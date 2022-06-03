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В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна

В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна Всеукраинская аграрная рада (ВАР) предложила построить на территории Польши 300 км ширококолейных железнодорожных путей для прямых поставок зерна в порт Клайпеды, что позволит не перегружать вагоны на границе с Литвой и Украиной.
АПК
3 июня 2022 г. 16:42
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) предложила построить на территории Польши 300 км ширококолейных железнодорожных путей для прямых поставок зерна в порт Клайпеды, что позволит не перегружать вагоны на границе с Литвой и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", с таким предложением выступил глава ВАР Андрей Дыкун на встрече с представителями экономического комитета сейма Литвы в Киеве.

"Есть две просьбы к нашим партнерам - способствовать разблокированию украинских портов и помочь построить 300 км железнодорожного пути на территории Польши для прямых поставок зерна в литовский порт Клайпеда. Этот порт ежегодно сможет отправлять 20 млн тонн агропродукции. Получил полную поддержку этого проекта от литовских партнеров", - сказал Дыкун.

По данным ВАР, главной проблемой железнодорожных перевозок украинского зерна в порты Европы является несинхронизированность широких украинских и литовских железнодорожных путей и узких европейских в Польше. При этом строительство узкой колеи в Украине займет немало времени.

В ходе переговоров Литва согласилась с необходимостью работать над строительством ширококолейного железнодорожного участка протяженностью 300 км, проходящего через Польшу в Литву, использование которого позволит не терять времени и усилий на перегрузку вагонов.

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