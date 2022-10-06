В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

Власти Турции рассчитывают на продление "продуктовой сделки", которая была заключена в Стамбуле 22 июля и рассчитана на 120 дней.

Власти Турции рассчитывают на продление "продуктовой сделки", которая была заключена в Стамбуле 22 июля и рассчитана на 120 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи.

"Мы очень надеемся, что зерновое соглашение будет продлено", - сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам турецкого министра, с 1 августа, когда была начата реализация "продуктовой сделки", из портов Украины вышло 271 судно.

Киришчи также сообщил, что благодаря началу вывоза зерна из Украины цены на пшеницу снизились на 25%.