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В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки Власти Турции рассчитывают на продление "продуктовой сделки", которая была заключена в Стамбуле 22 июля и рассчитана на 120 дней.
АПК
6 октября 2022 г. 12:19
В Турции рассчитывают на продление зерновой сделки

Власти Турции рассчитывают на продление "продуктовой сделки", которая была заключена в Стамбуле 22 июля и рассчитана на 120 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи.

"Мы очень надеемся, что зерновое соглашение будет продлено", - сказал он в эфире телеканала TRT.

По словам турецкого министра, с 1 августа, когда была начата реализация "продуктовой сделки", из портов Украины вышло 271 судно.

Киришчи также сообщил, что благодаря началу вывоза зерна из Украины цены на пшеницу снизились на 25%.

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