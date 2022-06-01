В Турции предложили организовать военный эскорт судов с украинским зерном

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) предложила свой вариант обеспечения безопасности перевозки по Черному морю и через пролив Босфор украинского зерна. Она выступила с инициативой сопровождения судов, перевозящих зерновые, кораблями В

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) предложила свой вариант обеспечения безопасности перевозки по Черному морю и через пролив Босфор украинского зерна. Она выступила с инициативой сопровождения судов, перевозящих зерновые, кораблями ВМС Турции.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Зампредседателя ПСР Эфкан Ала, отвечающий за международные связи, сославшись на опыт военного эскорта танкеров во время войны в Персидском заливе (1990-1991), заявил, что Конвенция Монтре предоставляет Турции возможности внести существенный вклад в решение кризиса, связанного с разблокированием экспорта украинского зерна.

"Турция благодаря возможностям, которые ей предоставляет Конвенция Монтре, является единственной страной, которая может открыть коридор [безопасности]. Только она может проводить военные корабли в Черное море, и только у нее есть соответствующие возможности. Турция в связи с миссией посредника [по урегулированию украинского кризиса] может взять на себя такую роль, - приводит газета слова представителя правящей партии.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее в среду выразил надежду, что проблему разблокирования экспорта украинского зерна можно решить в течение одной или двух недель.