В связи с Гурбан байрамы усилен государственный ветеринарный надзор

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства распорядилась об усилении государственного ветеринарного надзора в связи с Гурбан байрамы 1-2 сентября.

Как сообщили Report в службе, приказ отдан с целью предотвращения принесения в жертву в районах и городах республики не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям животных, а также продажи и разделки мяса вне отведенных для реализации мест, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.

В подписанном приказе начальникам районных и городских ветуправлений поручено в отведенных под массовую продажу и разделку туш местах увеличить государственный ветеринарный надзор по определению здоровья животных, предотвращению возможных серьезных заболеваний, проведению ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов в установленном законом порядке. В связи с этим поручено отправить в места продажи и разделки мяса ветеринарных экспертов.

Кроме того, поручено устанавливать наличие ветеринарного свидетельства привозимых в районы и города на продажу крупного и мелкого рогатого скота, принимать меры в зависимости от этого, серьезно следовать ветеринарно-санитарным правилам принятия, содержания и разделки жертвенных животных.