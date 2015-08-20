В столице Латвии открылся центр стратегической коммуникации НАТО

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис в четверг в присутствии высокопоставленных латвийских и иностранных должностных лиц открыл центр стратегической коммуникации НАТО в Риге. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Каждый день идет борьба за сердца и умы людей, поэтому у стратегической коммуникации в будущем будет большая роль", - отметил Вейонис.

В церемонии открытия центра участвовали также американские сенаторы Джон Маккейн, Шелдон Уайтхаус и Джон Баррасо, президент Литвы Даля Грибаускайте.