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    В столице Латвии открылся центр стратегической коммуникации НАТО

    В церемонии открытия центра приняли участие также американские сенаторы и президент Литвы

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис в четверг в присутствии высокопоставленных латвийских и иностранных должностных лиц открыл центр стратегической коммуникации НАТО в Риге. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Каждый день идет борьба за сердца и умы людей, поэтому у стратегической коммуникации в будущем будет большая роль", - отметил Вейонис.

    В церемонии открытия центра участвовали также американские сенаторы Джон Маккейн, Шелдон Уайтхаус и Джон Баррасо, президент Литвы Даля Грибаускайте.

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