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    В столице Чехии состоится конференция по внутренней безопасности стран

    Международная конференция будет посвящена проблемам миграции и росту радикального исламизма внутри европейских стран

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Первая международная конференция Internal Security Forum, посвященная проблемам внутренней безопасности государств, состоится в Праге с 2 по 5 сентября. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В Европе проводится немало конференций, связанных с внешней безопасностью государств, но нет ни одной о проблемах внутренней безопасности, — заявил один из организаторов мероприятия Якуба Янду. — Пражский форум как раз будет посвящен растущим проблемам, связанным с массовой неконтролируемой миграцией, а также с ростом радикального исламизма внутри европейских стран".

    Одним из докладчиков на конференции в Праге будет бывший агент MI5 и нынешний глава Европола Роб Уэйнрайт. В рамках форума пройдет закрытое обучение по вышеуказанной тематике для 20 экспертов по безопасности из минобороны, МИД и МВД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

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