В столице Чехии состоится конференция по внутренней безопасности стран

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Первая международная конференция Internal Security Forum, посвященная проблемам внутренней безопасности государств, состоится в Праге с 2 по 5 сентября. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Европе проводится немало конференций, связанных с внешней безопасностью государств, но нет ни одной о проблемах внутренней безопасности, — заявил один из организаторов мероприятия Якуба Янду. — Пражский форум как раз будет посвящен растущим проблемам, связанным с массовой неконтролируемой миграцией, а также с ростом радикального исламизма внутри европейских стран".

Одним из докладчиков на конференции в Праге будет бывший агент MI5 и нынешний глава Европола Роб Уэйнрайт. В рамках форума пройдет закрытое обучение по вышеуказанной тематике для 20 экспертов по безопасности из минобороны, МИД и МВД стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).