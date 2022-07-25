В Стамбуле могут создать международную биржу зерна

Успешная реализация "продуктовой сделки", заключенной в Стамбуле, может привести к созданию в мегаполисе международной биржи зерна.

Успешная реализация "продуктовой сделки", заключенной в Стамбуле, может привести к созданию в мегаполисе международной биржи зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Dünya.

Подписание соглашений по экспорту по Черному морю сельхозпродукции предоставило Стамбулу шанс превратиться в один из ведущих в мире центров, где будут формироваться цены на пшеницу, приводит газета мнение главы местной ассоциации экспортеров масличных и зернобобовых Казыма Тайджи.

"Мы будем проводить работы для превращения в средней и длительной перспективе Стамбула в центр, где будут определяться глобальные цены на зерновые. Дело может дойти до создания в Стамбуле в будущем биржи мирового зернового сектора. Нам нужно над этим работать и, более того, лоббировать эти работы", - сказал он.

По его мнению, реализация таких планов вполне реальна, учитывая, что на долю России и Украины приходится 30% мирового рынка зерновых.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Предусматривается создать механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.