В Стамбуле могут согласовать механизм для вывоза зерна из Украины

Механизм, который бы обеспечивал безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по морю, может быть согласован на переговорах в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева.

Механизм, который бы обеспечивал безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по морю, может быть согласован на переговорах в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sabah.

Издание напоминает, что с таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 30 мая, когда выступил с инициативой организовать переговоры между Россией, Украиной и ООН в Стамбуле.

По данным газеты Sabah, главным препятствием для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов являются мины. Киев заявляет о возможность обезвреживания мин за две недели, но требует от других стран взять на себя обязательство не допускать захода российских кораблей в поры. Россия же заявляет, что введенные в отношении российских судов санкции в области страхования должны быть сняты, а суда должны продолжать обслуживаться в международных портах.