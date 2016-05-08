​В США победитель лотереи выиграл джекпот в $429 млн

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ В США в лотерее Powerball был разыгран джекпот на сумму $429 млн.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пока известно, что билет победителя был куплен в Нью-Джерси.

Отмечается, что это девятый по величине разыгранный джекпот в истории.

Шансы на выигрыш в Powerball составляли 1 к 292 млн. Согласно статистике, у гражданина США в 25 раз больше шансов стать президентом США, чем выиграть в эту лотерею.

Лотерея Powerball разыгрывается в 44 штатах, а также в Вашингтоне, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.