В следующем году фруктовые сады разобьют на 130 гектарах освобожденных территорий

В следующем году фруктовые сады разобьют на 130 гектарах освобожденных территорий

В следующем году на освобожденных территориях Азербайджана планируется разбить фруктовые сады на площади в 130 гектаров. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров на презентации книги "Зел

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В следующем году на освобожденных территориях Азербайджана планируется разбить фруктовые сады на площади в 130 гектаров.



Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров на презентации книги "Зеленая экономика", подготовленной Центром анализа и коммуникации экономических реформ при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).



"В 2021-2022 годах посевные работы были проведены на 50 тыс. гектарах земли. Кроме того, были разбиты фруктовые сады на площади в 1 800 гектаров. Мы продолжаем работы по эффективному использованию сельскохозяйственного потенциала региона", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке 130 hectares of orchards to be planted in liberated territories next year