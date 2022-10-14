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В следующем году фруктовые сады разобьют на 130 гектарах освобожденных территорий

В следующем году фруктовые сады разобьют на 130 гектарах освобожденных территорий В следующем году на освобожденных территориях Азербайджана планируется разбить фруктовые сады на площади в 130 гектаров. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров на презентации книги "Зел
АПК
14 октября 2022 г. 13:13
В следующем году фруктовые сады разобьют на 130 гектарах освобожденных территорий

В следующем году на освобожденных территориях Азербайджана планируется разбить фруктовые сады на площади в 130 гектаров.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров на презентации книги "Зеленая экономика", подготовленной Центром анализа и коммуникации экономических реформ при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

"В 2021-2022 годах посевные работы были проведены на 50 тыс. гектарах земли. Кроме того, были разбиты фруктовые сады на площади в 1 800 гектаров. Мы продолжаем работы по эффективному использованию сельскохозяйственного потенциала региона", - сказал он.

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Версия на английском языке 130 hectares of orchards to be planted in liberated territories next year
Версия на азербайджанском языке Gələn il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 130 hektar meyvə bağı salınacaq

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