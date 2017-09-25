В Шемахе предлагается создать миндальные хозяйства

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству при министерстве экономики провел бизнес-форум в поселке Сабир Шемахинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках бизнес-форума были проведены обсуждения с предпринимателями с целью более эффективного использования существующего экономического потенциала, от субъектов предпринимательства приняты предложения по созданию в Шемахинском районе хозяйств по зерноводству, племенному скотоводству, виноградарству, картофелеводству, пчеловодству, садоводству и выращиванию миндаля, финансированию инвестиционных проектов в направлении создания молочного предприятия и отеля.

Предприниматели могут обратиться в Национальный фонд помощи предпринимательству через уполномоченные кредитные организации для финансирования инвестиционных проектов.