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    В Шемахе предлагается создать миндальные хозяйства

    Национальный фонд помощи предпринимательству получил предложение от районных предпринимателей

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству при министерстве экономики провел бизнес-форум в поселке Сабир Шемахинского района.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках бизнес-форума были проведены обсуждения с предпринимателями с целью более эффективного использования существующего экономического потенциала, от субъектов предпринимательства приняты предложения по созданию в Шемахинском районе хозяйств по зерноводству, племенному скотоводству, виноградарству, картофелеводству, пчеловодству, садоводству и выращиванию миндаля, финансированию инвестиционных проектов в направлении создания молочного предприятия и отеля.

    Предприниматели могут обратиться в Национальный фонд помощи предпринимательству через уполномоченные кредитные организации для финансирования инвестиционных проектов.

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