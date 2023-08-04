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В Шеки пройдет фестиваль аграрных инноваций

В Шеки пройдет фестиваль аграрных инноваций 11 августа в парке имени Гейдара Алиева в Шеки состоится Фестиваль аграрных инноваций.
АПК
4 августа 2023 г. 16:00
В Шеки пройдет фестиваль аграрных инноваций

11 августа в парке имени Гейдара Алиева в Шеки состоится Фестиваль аграрных инноваций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, помимо демонстрации инновационных технологий и оборудования, в рамках фестиваля будет проведена выставка-ярмарка по продаже семян.

Было отмечено, что в фестивале по поощрению и продвижению аграрных инноваций, расширению деловых контактов между фермерами и предпринимателями, местные компании смогут представить инновационные методы орошения, многофункциональные беспилотники различного назначения, новые средства борьбы с вредителями, альтернативные источники энергии для сельского хозяйства, а также недавно созданные кормовые культуры с высокими показателями урожайности.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə Aqrar İnnovasiya Festivalı keçiriləcək

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