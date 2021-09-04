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В Шеки проходит Фестиваль традиционной кухни

В Шеки проходит Фестиваль традиционной кухни Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" проходит Фестиваль Еды.
АПК
4 сентября 2021 г. 12:14
В Шеки проходит Фестиваль традиционной кухни

Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" проходит Фестиваль традиционной еды.

Как сообщает Report, проект, финансируемый Евросоюзом, реализуется Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии.

Фестиваль проходит с целью поощрения использования местных традиционных продуктов питания среди жителей и зарубежных гостей, предоставляется информация о традициях региона, его кухни. Здесь представлены традиционные блюда местной кухни и сельскохозяйственные товары из Шекинского, Загатальского, Габалинского, Огузского, Гахского и Балакенского районов.

В фестивале принимают участие более 200 гостей.

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Версия на английском языке Traditional Food Festival taking place in Azerbaijan’s Sheki
Версия на азербайджанском языке Şəkidə Qida Festivalı keçirilir

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