В Шеки открылось предприятие по переработке семян.

Об этом сообщил Report председатель Государственного семенного фонда при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Эмин Алиев.

По его словам, на предприятии переработана первая партия семян объемом 63 тонны.

Следует отметить, что в этом сезоне завод по переработке семян планируется запустить в Хачмазе. Тестовые испытания на заводе успешно завершены.

Производственная мощность каждого из предприятий, которые планируется создать, составляет 5 тонн в час. Мощности хранения составят 7 500 тонн.

В этом году предприятия по переработке семян откроются также в Товузе, Агджабеди и Гобустане.

Напомним, что потребность Азербайджана в семенах составляет 200 тысяч тонн в год.