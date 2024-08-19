В Шеки и Огузе прошла выставка-продажа семян и фестиваль агробизнеса

19 августа в Шекинском и Огузском районах прошли выставка-продажа семян и фестиваль агробизнеса, организованные Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства.

19 августа в Шекинском и Огузском районах прошли выставка-продажа семян и фестиваль агробизнеса, организованные Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на мероприятии были представлены сертифицированные семена для посева озимых зерновых культур, а также различные сельскохозяйственные технологии и оборудование.

В рамках выставки были продемонстрированы сорта семян зерновых (ячмень, пшеница) и овощных культур, инновационные технологии орошения, альтернативные источники энергии и современные средства защиты растений. Фермерам предоставили консультации по выбору сертифицированных семян и их применению.

Кроме того, в соответствии с приоритетами COP29, были представлены установки альтернативной энергии и экологические продукты, устойчивые к изменению климата. Также прошли кредитные ярмарки, где около 10 банков и небанковских кредитных организаций предложили льготные кредиты для фермеров.

В будущем планируется проведение аналогичных выставок-продаж семян в Геранбойском, Тертерском, Агсуинском, Зардабском, Бейлаганском, Джалилабадском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Балакянском и Шабранском районах для поддержки отечественного семеноводства и обеспечения фермеров качественными семенами перед осенними посевами.