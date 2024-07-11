В Шамкире почти вдвое выросла урожайность фруктовых садов

За январь-июнь 2024 года шамкирские фермеры собрали 15 386,9 тонны фруктов и ягод.
Как передает западное бюро
Если в прошлом году с 302 гектаров ягодных садов было собрано 830,7 тонны урожая, то в этом аграрии собрали с этих же участков почти вдвое больше продукции, 1 650,3 тонны.
Отметим, что площадь интенсивных фруктово-ягодных садов в Шамкирском районе превышает 5 тыс. гектаров, в том числе 78 га (хурма - 41 га, персик - 25 га, алыча - 12 га) были созданы в этом году. Значительная часть продукции, производимой в районе, экспортируется на внешние рынки, что позитивно сказывается на притоке иностранной валюты в страну.