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В Шамахы пройдет второй Фестиваль винограда и вина

В Шамахы пройдет второй Фестиваль винограда и вина 25-26 ноября в селе Мейсари Шамахинского района пройдет второй Фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством по туризму и Исполнительной властью района.
АПК
15 ноября 2023 г. 15:04
В Шамахы пройдет второй Фестиваль винограда и вина

25-26 ноября в селе Мейсари Шамахинского района пройдет второй Фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством по туризму и Исполнительной властью района.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятии, посвященном подготовке к фестивалю, приняли участие представители 20 винодельческих предприятий. На мероприятии была представлена информация об ассортименте продукции, которую представят виноделы.

Целью фестиваля является развитие виноградарства и виноделия в Азербайджане, повышение экспортного потенциала винной продукции.

В рамках двухдневного фестиваля будут организованы стенды виноделов, дегустации вин, ярмарки, музыкально-развлекательные программы и различные мастер-классы. Территория фестиваля будет разделена на такие зоны, как выставочная, развлекательная, пикниковая, сувенирная, кулинарная. Посетители смогут продегустировать винную продукцию отечественных и зарубежных производителей, а также приобрести понравившиеся товары.

Регистрация на винный фестиваль осуществляется через сайт iticket.az. Организаторы фестиваля обеспечат перевозку зарегистрированных лиц из Баку в село Мейсари и обратно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda İkinci Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək

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