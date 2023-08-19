В Шамахинском районе прошла выставка-ярмарка семян

В Шамахинском районе прошла очередная выставка-ярмарка семян.

В Шамахинском районе прошла очередная выставка-ярмарка семян.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, мероприятие организовано Центром аграрных инноваций министерства в рамках фестивалей аграрных инноваций.

В организованном в Парке Гейдара Алиева мероприятии приняли участие фермеры из Шамахинского, Гобустанского, Исмаиллинского, Агсуинского, Гёйчайского районов.

Ярмарки, организованные Центром аграрных инноваций, Агентством аграрных услуг, Государственным семенным фондом, Ассоциацией семеноводов Азербайджана, направлены на формирование местного рынка семян, обеспечение доступа к сертифицированным семенам, установление прямых контактов между производителями семян и фермерами.

Отметим, что очередная выставка-ярмарка семян будет организована 25 августа в Агстафинском районе.