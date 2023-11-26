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В Шамахе завершился II Фестиваль винограда и вина

В Шамахе завершился II Фестиваль винограда и вина Завершился II Фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством Азербайджана по туризму и исполнительной властью Шамахинского района.
АПК
26 ноября 2023 г. 19:10
В Шамахе завершился II Фестиваль винограда и вина

Завершился II Фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством Азербайджана по туризму и исполнительной властью Шамахинского района.

Как сообщает Report, на фестивале, прошедшем 25-26 ноября, были представлены около 20 вин местных виноделов различных видов и сортов, а также созданы возможности для дегустации. В течение 2 дней были организованы различные развлекательные и музыкальные программы.

Напомним, что фестиваль был нацелен на демонстрацию достижений виноделия в Азербайджане, повышение экспортного потенциала винной продукции, ознакомление с историей виноградарства и виноделия в нашей стране.

Здесь предприятия по переработке винограда и изготовлению вина из разных регионов нашей страны демонстрировали ассортимент производимой продукции и проводят ее дегустации, проходят ярмарки, курсы сомелье с участием местных и международных специалистов, презентации для гостей об истории виноградарства и виноделия в Азербайджане.

Сегодня в рамках фестиваля прошла презентация высококачественных красных столовых вин из винограда сорта "Хындогны", который считается старейшим местным техническим сортом винограда в Азербайджане. Вино произведено из материала, впервые спустя много лет выращенного в Карабахе, в селе Туг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda II Üzüm və Şərab Festivalı başa çatıb

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