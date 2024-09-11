В Сальянском районе 95% хлопка будет собрано с использованием машинной техники

В Сальянском районе 95% урожая хлопка будет собрано с использованием машинной техники.

В Сальянском районе 95% урожая хлопка будет собрано с использованием машинной техники.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Сальянском государственном центре аграрного развития.

По информации центра, в этом году в районе было засеяно 10 063 гектара хлопка. В сравнении с прошлым годом в этом сезоне на полях получен более высокий урожай.

Вся техника, необходимая для сбора урожая, прошла подготовку и находится в рабочем состоянии. В уборке хлопка будут задействованы 49 машин. Кроме того, планируется использование 136 тракторов и 239 прицепов.

В настоящее время на полях проводятся работы по дефолиации для опадения листьев хлопчатника. Уже обработано 313 гектаров.