В Сабирабаде прошла выставка-ярмарка семян

Сегодня в Сабирабадском районе была организована выставка-ярмарка семян.

Сегодня в Сабирабадском районе была организована выставка-ярмарка семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

По информации, в ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Министерстве, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.

На ярмарке с участием фермеров из пяти районов представлено свыше 30 сортов семян. Это местные и зарубежные сорта.

Следующая ярмарка пройдет 2 сентября в Джалилабадском районе.