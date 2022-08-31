В Сабирабаде прошла выставка-ярмарка семян

Сегодня в Сабирабадском районе была организована выставка-ярмарка семян.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
По информации, в ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Министерстве, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.
На ярмарке с участием фермеров из пяти районов представлено свыше 30 сортов семян. Это местные и зарубежные сорта.
Следующая ярмарка пройдет 2 сентября в Джалилабадском районе.