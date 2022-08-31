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В Сабирабаде прошла выставка-ярмарка семян

В Сабирабаде прошла выставка-ярмарка семян Сегодня в Сабирабадском районе была организована выставка-ярмарка семян.
АПК
31 августа 2022 г. 16:25
В Сабирабаде прошла выставка-ярмарка семян

Сегодня в Сабирабадском районе была организована выставка-ярмарка семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

По информации, в ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Министерстве, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.

На ярмарке с участием фермеров из пяти районов представлено свыше 30 сортов семян. Это местные и зарубежные сорта.

Следующая ярмарка пройдет 2 сентября в Джалилабадском районе.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

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