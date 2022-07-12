В ряде сел Билясувара решена проблема воды

Решена проблема пресной воды, возникшая в ряде сел Билясуварского района в результате высыхания Южно-Муганского канала.

Решена проблема пресной воды, возникшая в ряде сел Билясуварского района в результате высыхания Южно-Муганского канала.

Об этом местному бюро Report сообщили жители сел Юхары Джурали, Ашагы Джурали, Овчубара, Тезекенд, Агалыкенд, Аманкенд и Дервишли, столкнувшиеся с этой проблемой.

По их словам, вода уже поступает в канал.

В указанные села более 10 дней не подавалась пресная вода.

Южно-Муганский водоканал был сдан в эксплуатацию в 1960 году. Канал протяженностью 65 километров берет начало из реки Араз и используется в Имишлинском, Билясуварском и Джалилабадском районах Азербайджана.