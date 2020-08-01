В России резко подорожали яблоки

Оптовые цены увеличились — в среднем на 20 процентов за год

В России яблоки значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

И прошлом месяце средняя розничная стоимость килограмма яблок достигла 136 рублей, в то время как год назад она составляла 105,3 рубля. Оптовые цены также увеличились — в среднем на 20 процентов за год.

Как отметила старший консультант компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева, в июле основные сорта яблок подорожали на 30-45 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Так, цена "Фуджи" увеличилась на 46 процентов, "Гала" — на 44 процента, "Голден Делишес" — на 38 процентов.

Основные причины скачка цен — неурожай отечественных яблок и подорожание зарубежных фруктов из-за высокого спроса и снижения курса рубля.