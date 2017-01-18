В России начнет действовать завод, который будет работать на азербайджанском сырье

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В поселке Виллози Ломоносовского района Ленинградской области России приступил к деятельности завод по производству нитридной соли, считающейся незаменимым ингредиентом при производстве колбасы и других мясных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это первый подобный завод в стране.

Продукция может стать альтернативой попавшим под санкции европейским нитритно-посолочным смесям. Производство местной соли может привести к снижению себестоимости мясной продукции. Объем инвестиций, вложенных в производство данной продукции, составляет 60 млн. рублей. Вложенные средства окупятся в течение 3-4 лет.

На заводе, который начнет действовать на полную мощность с февраля, уже установлено современное оборудование российского и испанского производства. В первый месяц работы предусматривается выпустить 1,5 тыс. тонн продукции. Затем объем производства будет увеличен до 2 тыс. тонн в месяц. В качестве сырья здесь будут пользоваться азербайджанской солью.

Летом этого года завод по производству данной продукции будет действовать не только в Ленинградской, но и в Московской области.

Отметим, что завод в поселке Виллози принадлежит российской компании "Соль Руси".