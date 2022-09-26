В регионах Азербайджана стартует выездная продажа элитных семян

Государственным семенным фондом Министерства сельского хозяйства осуществляются выездные услуги в целях обеспечения в семенах по доступным ценам фермеров и владельцев хозяйств в регионах.

Государственным семенным фондом Министерства сельского хозяйства осуществляются выездные услуги в целях обеспечения в семенах по доступным ценам фермеров и владельцев хозяйств в регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В этом сезоне выездные продажи впервые стартовали в отдаленных селах Гобустанского, Шекинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Гахского, Товузского, Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шабранского районов.

Продажи семян осуществляются за наличные, либо оплачиваются через "фермерскую карту".