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В регионах Азербайджана стартует выездная продажа элитных семян

В регионах Азербайджана стартует выездная продажа элитных семян Государственным семенным фондом Министерства сельского хозяйства осуществляются выездные услуги в целях обеспечения в семенах по доступным ценам фермеров и владельцев хозяйств в регионах.
АПК
26 сентября 2022 г. 16:59
В регионах Азербайджана стартует выездная продажа элитных семян

Государственным семенным фондом Министерства сельского хозяйства осуществляются выездные услуги в целях обеспечения в семенах по доступным ценам фермеров и владельцев хозяйств в регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В этом сезоне выездные продажи впервые стартовали в отдаленных селах Гобустанского, Шекинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Гахского, Товузского, Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шабранского районов.

Продажи семян осуществляются за наличные, либо оплачиваются через "фермерскую карту".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın 11 rayonunda elit toxumların səyyar satışına başlanılıb

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