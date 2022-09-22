В регионах Азербайджана началась выездная продажа элитных семян

С сегодняшнего дня Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства приступил к мобильным продажам в отдаленных селах и поселках.

С сегодняшнего дня Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства приступил к выездной продаже в отдаленных селах и поселках.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью является обеспечение фермеров качественными, элитными семенами, сокращение потерь времени и затрат граждан, обеспечение доступности семян для фермеров.

Получить информацию о продаже семян на местах можно, позвонив в "кол-центр 1652" министерства сельского хозяйства или связавшись с фондом по номеру: (077) 299 40 40.