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В регионах Азербайджана началась выездная продажа элитных семян

В регионах Азербайджана началась выездная продажа элитных семян С сегодняшнего дня Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства приступил к мобильным продажам в отдаленных селах и поселках.
АПК
22 сентября 2022 г. 13:09
В регионах Азербайджана началась выездная продажа элитных семян

С сегодняшнего дня Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства приступил к выездной продаже в отдаленных селах и поселках.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью является обеспечение фермеров качественными, элитными семенами, сокращение потерь времени и затрат граждан, обеспечение доступности семян для фермеров.

Получить информацию о продаже семян на местах можно, позвонив в "кол-центр 1652" министерства сельского хозяйства или связавшись с фондом по номеру: (077) 299 40 40.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bölgələrində elit toxumların səyyar satışına başlanılıb

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