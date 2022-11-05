В рамках проекта "Из города в село" к тренингам привлечены 115 фермеров

На сегодняшний день в тренингах, проводимых местными и иностранными специалистами в рамках проекта министерства сельского хозяйства "Из города в село", приняли участие 115 владельцев хозяйств.

На сегодняшний день в тренингах, проводимых местными и иностранными специалистами в рамках проекта министерства сельского хозяйства "Из города в село", приняли участие 115 владельцев хозяйств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство.

По информации, всего для участия в проекте зарегистрировались более 200 агропредпринимателей. Из 134 рассмотренных фермерских хозяйств 97 были признаны подходящими для агротуризма.

Целью проекта "Из города в село" является развитие агротуризма в нашей стране, повышение занятости населения, проживающего в регионах, создание альтернативного канала сбыта для местных хозяйств, а также различных туристических возможностей для городских жителей и иностранных туристов.