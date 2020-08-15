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В рамках международного проекта будет оказана поддержка женщинам-фермерам

В рамках международного проекта будет оказана поддержка женщинам-фермерам Был проведен осмотр 72 фермерских хозяйств в Шамахинском районе Азербайджана
АПК
15 августа 2020 г. 14:54
В рамках международного проекта будет оказана поддержка женщинам-фермерам

На предварительном этапе около 500 женщин, занимающихся фермерской деятельностью, подали заявки для участия в проекте AFAQ, который осуществляется при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и PASHA Holding.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Был проведен осмотр 72 фермерских хозяйств, проведены оценочные работы. После этого женщинам-фермерам, чьи хозяйства соответствуют критериям проекта, будет предоставлено соответствующее оборудование и проведены тренинги.

Вчера состоялась первая встреча с женщинами-фермерами Шамахинского района. Троим из них была оказана поддержка. Это жительницы села Меликчобанлы Шамахинского района - Рамиля Сеидова, Гюльмая Сеидова и Ирада Абдуллаева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq layihə çərçivəsində qadın fermerlərə dəstək göstəriləcək

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