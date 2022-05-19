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В рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения

В рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения В рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки - Caspian Agro 2022 в Баку состоялась панельная сессия на тему “Влияние климатических изменений на сельское хозяйство”.
АПК
19 мая 2022 г. 14:56
В рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения

В рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки - Caspian Agro 2022 в Баку состоялась панельная сессия на тему “Влияние климатических изменений на сельское хозяйство”.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Было отмечено, что изменение климата создает новые вызовы перед сельскохозяйственной отраслью. Внедрение новых технологий и цифровых решений позволяет минимизировать последствия климатических изменений, обеспечить устойчивое и правильное использование земельных и водных ресурсов.

Выступавшие на мероприятии подчеркнули особое значение обеспечения устойчивого развития путем создания устойчивой сельскохозяйственной системы в соответствии с новыми вызовами, расширения применения научных инноваций и цифровых решений в аграрной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Caspian Agro 2022” çərçivəsində panel müzakirələri keçirilib

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