В рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения

В рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки - Caspian Agro 2022 в Баку состоялась панельная сессия на тему “Влияние климатических изменений на сельское хозяйство”.

В рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки - Caspian Agro 2022 в Баку состоялась панельная сессия на тему “Влияние климатических изменений на сельское хозяйство”.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Было отмечено, что изменение климата создает новые вызовы перед сельскохозяйственной отраслью. Внедрение новых технологий и цифровых решений позволяет минимизировать последствия климатических изменений, обеспечить устойчивое и правильное использование земельных и водных ресурсов.

Выступавшие на мероприятии подчеркнули особое значение обеспечения устойчивого развития путем создания устойчивой сельскохозяйственной системы в соответствии с новыми вызовами, расширения применения научных инноваций и цифровых решений в аграрной сфере.