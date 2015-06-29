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    ​В районных филиалах "Агролизинг" выявлены нарушения закона

    Соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В агросервисных филиалах ОАО "Агролизинг" в Масаллинском и Сальянском районах, а также на Гюздекском овцеводческом племенном производственном сельскохозяйственном предприятии проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, аудит проведен на основе соответствующего приказа министра сельского хозяйства.

    В ходе аудиторской проверки выявлен ряд недостатков, а также нарушений закона. Материалы по результатам аудита решено направить в прокуратуру.

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