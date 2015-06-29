​В районных филиалах "Агролизинг" выявлены нарушения закона

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В агросервисных филиалах ОАО "Агролизинг" в Масаллинском и Сальянском районах, а также на Гюздекском овцеводческом племенном производственном сельскохозяйственном предприятии проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, аудит проведен на основе соответствующего приказа министра сельского хозяйства.

В ходе аудиторской проверки выявлен ряд недостатков, а также нарушений закона. Материалы по результатам аудита решено направить в прокуратуру.