Кюрдемир. 25 июня. REPORT.AZ/ "В районах Азербайджана создадут ветеринарные пункты современного типа. Комплексное выполнение этих работ отражено в Госпрограмме на 2019-2025 годы".

Этими мыслями с центрально-низменным бюро Report поделился новый начальник Государственной службы ветеринарного контроля Баяндур Рзаев.

Он выделил, что в ветеринарных пунктах будет выполняться ряд работ: "В этих пунктах планируется купание и стрижка животных, создание мест стрижки и купальных ванн для мелкого рогатого скота, купальных душевых для крупного рогатого скота. Кюрдемир - жаркий район, существует особая необходимость в купании животных. Потому что паразитические клещи, вредные насекомые и комары считаются переносчиками болезней. Строительство купальных ванн и душевых имеет особое значение для Кюрдемирского района".

Б.Рзаев также прокомментировал малое количество станков в районах для прививания животных и транспортную проблему ветеринаров: "Эти проблемы будут устранены в ближайшее время".