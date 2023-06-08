В пункты снабжения передано почти 120 тонн влажных коконов шелкопряда

В пункты снабжения передано почти 120 тонн влажных коконов шелкопряда

В Азербайджане в пункты снабжения шелководами передано более 119 тонн влажных коконов шелкопряда. Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства. Больше всего поставок влажных коконов было в Зардабском районе. В пункты снабжения было поставл

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В Азербайджане в пункты снабжения шелководами передано более 119 тонн влажных коконов шелкопряда.



Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.



Больше всего поставок влажных коконов было в Зардабском районе. В пункты снабжения было поставлено почти 53 тонны влажных коконов. По поставкам продукции лидируют Агджабединский (34,2 тонны), Балакянский (21,12 тонны), Загатальский (20,11 тонны), Бардинский (19,69 тонны), Тертерский (13,66 тонны), Лянкаранский (8,76 тонны) и Физулинский (7,6 тонны) районы. Подпишитесь на наш Telegram канал