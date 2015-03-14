​В преддверии праздника Новруз в Баку открылись ярмарки - ФОТО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В связи с праздником Новруз на определенных территориях города Баку организуются сельскохозяйственные ярмарки. Как сообщает Report, в первый день проведения ярмарок, несмотря на ранний час, на ярмарках уже было достаточное количество покупателей.

Ярмарки будут организованы в Хатаинском районе на площади у кинотеатра "Бакы" и недалеко от "Украинского круга", в Насиминском районе по адресу улица Самеда Вургуна, 73 (на рынке "Тезе базар"), в Ясамальском районе по улице Акима Аббасова (недалеко от иранской клиники), в Наримановском районе около метро "Гянджлик", в Сабаильском районе в пос. Бадамдар по улице Сейрана Мамедова, 1, в Сураханском районе в пос. Гарачухур по адресу улица Ахмеда Мехбалыева, 2 (недалеко от воинской части и монумента "Шехиды Родины не забываются"), а также в пос. Амирджан по ул.С.Бахлулзаде, 12, в Бинагадинском районе на территории пос. Дарнагюль по улице Короглу Рагимова, 53 (недалеко от торгового центра "Элит").

Потребители смогут приобретать продукты питания и сельскохозяйственную продукцию по ценам ниже рыночных.

Министерство сельского хозяйства заявило, что ярмарки проводятся с целью полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, предотвращения искусственного завышения цен на рынках в преддверии праздника Новруз.

Ярмарки продлятся до 19 марта.