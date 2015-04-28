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    ​В правительство Азербайджана представлены новые правила выдачи фермерам госпомощи

    Документ вынесен на общественное обсуждение

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства подготовило новые правила выдачи из госбюджета производителям сельхозпродукции средств на посев риса, пшеницы, а также закупку топлива и моторных масел, используемых при культивировании посевных полей.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства сельского хозяйства, проект правил уже представлен в Кабинет министров и размещен на сайте министерства www.agro.gov.az для вынесения его на общественное обсуждение. 

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