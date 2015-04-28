​В правительство Азербайджана представлены новые правила выдачи фермерам госпомощи

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства подготовило новые правила выдачи из госбюджета производителям сельхозпродукции средств на посев риса, пшеницы, а также закупку топлива и моторных масел, используемых при культивировании посевных полей.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства сельского хозяйства, проект правил уже представлен в Кабинет министров и размещен на сайте министерства www.agro.gov.az для вынесения его на общественное обсуждение.