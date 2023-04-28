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В правила хранения Государственного зернового фонда внесены изменения

В правила хранения Государственного зернового фонда внесены изменения В утвержденные постановлением Кабинета министров от 7 июля 2009 года "Правила хранения и использования Государственного зернового фонда" внесены изменения.
АПК
28 апреля 2023 г. 13:01
В правила хранения Государственного зернового фонда внесены изменения

В утвержденные постановлением Кабинета министров от 7 июля 2009 года "Правила хранения и использования Государственного зернового фонда" внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, срок хранения зерна в Госфонде не должен превышать 24 месяца с момента его сбора. В целях обеспечения качественного и безопасного хранения зерна до окончания срока хранения Госзаказчиком определенная его часть может быть переработана (высушена, охлаждена, очищена).

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