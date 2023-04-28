В правила хранения Государственного зернового фонда внесены изменения

В утвержденные постановлением Кабинета министров от 7 июля 2009 года "Правила хранения и использования Государственного зернового фонда" внесены изменения.

В утвержденные постановлением Кабинета министров от 7 июля 2009 года "Правила хранения и использования Государственного зернового фонда" внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, срок хранения зерна в Госфонде не должен превышать 24 месяца с момента его сбора. В целях обеспечения качественного и безопасного хранения зерна до окончания срока хранения Госзаказчиком определенная его часть может быть переработана (высушена, охлаждена, очищена).