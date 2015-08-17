В ООН назвали неприемлемым обстрел Думы сирийскими военными самолетами

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура осудил нанесенные накануне правительственной авиацией удары по сирийскому городу Дума. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Вчерашняя бомбардировка правительством Думы ужасающая и опустошительная. Беспорядочные атаки на гражданские районы с применением вакуумных бомб запрещены международным правом. Нанесение правительством ударов по людным рынкам, убийство почти ста тысяч жителей города неприемлемы ни при каких обстоятельствах", - говорится в распространенном в Женеве заявлении де Мистуры.

По сообщениям СМИ, накануне сирийские ВВС совершили серию рейдов на Думу, в результате которых погибло свыше 90 человек. Одна из ракет разорвалась близ городского рынка.

Спецпосланник призвал "все сирийские стороны незамедлительно прекратить акты насилия и начать диалог с целью политического урегулирования кризиса".

В Думе, расположенной в 12 км от Дамаска действует оппозиционная вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам", которая ранее неоднократно обстреливала сирийскую столицу.