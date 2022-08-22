В октябре в Баку пройдет ярмарка меда

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" с 1 по 20 октября в Баку пройдет 22-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

При совместной организации министерства сельского хозяйства и общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" с 1 по 20 октября в Баку пройдет 22-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, ярмарка пройдет в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро “Гянджлик”). За качеством меда, который будет продаваться на ярмарке, будет наблюдать Агентство по безопасности пищевых продуктов (АПБА).

Принять участие в ярмарке смогут только пчеловоды, имеющие COVID- паспорт. Процесс регистрации фермеров-пчеловодов с 29 августа 00:00 до 31 августа 23:59 будет проходить онлайн на сайте bal.kendden.az.

На ярмарке пчеловод может выставить на продажу максимум 400 кг меда и максимум 30 пчелиных сот.

Прием образцов меда будет проходить с 8 по 15 сентября на складе ОАО “Аграрные поставки и снабжение” по адресу: Ходжасанская дорога, 57 (фруктовый рынок). Стоимость участия в ярмарке составляет 150 AZN. В эту сумму входит предоставление места и необходимых принадлежностей для продажи, проведение ярмарочной маркетинговой работы, логистика, организация складской работы и другие услуги.

Несоответствующая стандартам продукция пчеловодства не будет допущена к реализации.