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В октябре в Баку пройдет ярмарка меда

В октябре в Баку пройдет ярмарка меда При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана со 2 по 22 октября в Баку пройдет 23-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.
АПК
25 августа 2023 г. 15:20
В октябре в Баку пройдет ярмарка меда

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана со 2 по 22 октября в Баку пройдет 23-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, ярмарка пройдет по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик"). Контроль за качеством меда будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Процесс регистрации фермеров-пчеловодов с 08:00 28 августа до 20:00 1 сентября будет проходить онлайн на сайте bal.kendden.az.

Прием образцов меда будет проходить с 11 по 17 сентября. Стоимость участия в ярмарке составляет 150 манатов. В эту сумму входит предоставление места и необходимых принадлежностей для продажи, проведение ярмарочной маркетинговой работы, логистика, организация складской работы и другие услуги.

Несоответствующая стандартам продукция пчеловодства не будет допущена к реализации.

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Версия на азербайджанском языке Oktyabrda Bakıda bal yarmarkası keçiriləcək

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