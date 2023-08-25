В октябре в Баку пройдет ярмарка меда

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана со 2 по 22 октября в Баку пройдет 23-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана со 2 по 22 октября в Баку пройдет 23-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, ярмарка пройдет по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик"). Контроль за качеством меда будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Процесс регистрации фермеров-пчеловодов с 08:00 28 августа до 20:00 1 сентября будет проходить онлайн на сайте bal.kendden.az.

Прием образцов меда будет проходить с 11 по 17 сентября. Стоимость участия в ярмарке составляет 150 манатов. В эту сумму входит предоставление места и необходимых принадлежностей для продажи, проведение ярмарочной маркетинговой работы, логистика, организация складской работы и другие услуги.

Несоответствующая стандартам продукция пчеловодства не будет допущена к реализации.