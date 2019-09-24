В Нур-Султане построят крупнейший в СНГ сельскохозяйственный комплекс

В Нур-Султане планируется создание крупнейшего на постсоветском пространстве сельскохозяйственного комплекса.

Как передает Report со ссылкой казахстанские СМИ, об этом сказал заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов.

«Это очень большой сельскохозяйственный проект, если он будет запущен, то это будет крупнейший не только в Центральной Азии, но и на всем постсоветском пространстве. Мы говорим о размере инвестиций в зависимости от параметров – как от 500 млн до 1,3 млрд долларов США. Это огромные инвестиции с огромными и хорошими технологиями. Это будет интегрированный комплекс: от пастбищ до переработанной продукции. До 70% планируется экспортировать», – сообщил спикер.

По его словам, в ходе визита в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупнейших американских компаний.

"С американскими инвесторами, которые уже в Казахстане, у нас налажен хороший диалог через совет иностранных инвесторов и другие форумы. Здесь президент встречался с такими компаниями, как Amazon, Plug&Play, с рядом компаний из сельскохозяйственного сектора – Tyson Foods, Marmot Industries. В принципе, характер встреч отражает наши приоритеты. Наш приоритет в экономике – это диверсификация, цифровизация. Поэтому три встречи было с известнейшими американскими глобальными компаниями в этом секторе. Достигнуты договоренности о том, что часть из них в следующем году будут открывать офисы на базе Стартап хаба в Нур-Султане, то есть, пользуясь инфраструктурой ЭКСПО», – отметил Т. Сулейменов.

Он также подчеркнул, что глава государства как раз проговорил с американскими инвесторами в том числе о тех договоренностях, которые были достигнуты в ходе его визита в Китай.

"Там были достигнуты договоренности о признании ветеринарных и фитосанитарных сертификатов по ряду продукции – мясной и растительной. Естественно для любого инвестора открытие рынка Китая – это огромный магнит. Поэтому надеемся, что сейчас оставшаяся часть работы будет проведена профильным министерством и правительством в целом и по итогам этого года мы получим готовое инвестиционное решение», – заключил Т. Сулейменов.