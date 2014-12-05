В ноябре из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 1,8 млн. тонн азербайджанской нефти

По сведениям SOCAR, 1 012 476 тонн данного объема составляет нефть Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Это меньше на 44,7% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Объем нефти, экспортированной из порта Джейхан за январь-ноябрь текущего года, составил 26 442 278 тонн, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом, со дня сдачи в эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан до 1 декабря 2014 года из порта Джейхан на мировой рынок отправлено 259 586 192 тонн нефти.
Tural İbadlıАвтор новости
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