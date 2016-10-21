В Нахчыванской АР на площади 31 579 га посажено зерно

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В этом сезоне в Нахчыванской Автономной Республике посажено зерно на площади 31 579 га, 26 792 га из которых предназначены на осень, а 4 787 га - на весну.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Автономной Республики, в целом в этом году произведена посадка на 61 526 га, что на 112 га превышает посевную площадь 2015 года.

26 795 га полей засеяны пшеницей, 4 784 га - ячменем.

В этом году с зерновых полей собрано 94 117 тонн урожая.

В 2016 году в АР на площади в 1 758 га посажена кукуруза, что на 676 га превышает показатель прошлого года. На 1 октября с площади 1 372 га собрано 10 451 тонн кукурузы, что в 2,3 раза превышает показатель прошлого года. На данный момент сбор урожая продолжается.